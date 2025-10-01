La quinta ronda de Yo Soy llegó con el temido “Reto del Espejo”, en el que los imitadores deben alternar sus voces con las de los artistas originales. El nivel de exigencia subió y las decisiones del jurado fueron más duras que nunca.

Durante la noche, Jim Morrison, Joy y Pedro Infante lograron convencer con sus presentaciones y se salvaron automáticamente de la sentencia. El jurado destacó el avance de los tres, resaltando la seguridad escénica y la cercanía vocal con los originales.

Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Tras una larga deliberación, Denisse Guerrero, Daddy Yankee y José José fueron enviados a sentencia, quedando en riesgo de abandonar la competencia en la próxima gala. La tensión se sintió en el escenario y el público reaccionó con sorpresa al ver a tres imitadores fuertes en esta posición.

¿Podrán Denisse Guerrero, Daddy Yankee y José José salvarse en la próxima gala o será el fin de su camino en esta temporada? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y acompaña cada presentación.

