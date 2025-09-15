En la segunda gala de Yo Soy Conciertos 2025, el imitador Jorge Luis debutó como Tego Calderón con el tema Pa’ que retozen. A pesar de su entusiasmo, la presentación no terminó de convencer al jurado.

Carlos Alcántara le dijo: “Veo evolución, pero no te entendí en gran parte de la canción, vamos a ir mejorando”. Por su parte, Jely Reátegui fue más crítica: “No me ha gustado, le falta peso y entrega”, mientras que Ricardo Morán sentenció: “Te falta flow”.

Los especialistas coincidieron en que la imitación aún está “tibia”, con problemas de dicción, respiración y peso escénico. Incluso destacaron que fueron los bailarines quienes se llevaron la atención en el show.

¿Podrá Jorge Luis encontrar el flow y la fuerza que necesita para convertirse en Tego Calderón en Yo Soy Conciertos 2025?

