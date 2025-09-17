El programa Yo Soy presentó a Jorge Luis, imitador de Tego Calderón, quien interpretó el clásico tema “Punto y Aparte”. Su caracterización llamó la atención del jurado, que no dudó en darle recomendaciones para mejorar de cara a la competencia.

Carlos Alcántara comentó: “Te voy a decir dos cosas positivas, dos cosas negativas. Mejoró el timbre y mejoró el flow. Lo negativo, cuidado con el micro porque otra vez se te fue la voz, no se escuchó varias partes de la canción y no rebotó.

Por su parte, Jely Reátegui agregó: “Felicitaciones por tu presentación. Mejoras, pero no lo suficiente, sigues ligero, hay ligereza en el cuerpo y en la voz también. El timbre se ha acercado más y la dicción también ha mejorado”.

Finalmente, Ricardo Morán sorprendió al decir: “Tu Tego Calderón el día de hoy cuando empezó, ha sido como ver el despegue de un cohete. Vamos a ver si tu crecimiento en ese primer minuto compensa tu despiste en todo el segundo minuto”.

¿Logrará el imitador salvarse de la eliminación? No te pierdas lo mejor de la Noche de Sentencia en Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!