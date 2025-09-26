En una velada decisiva, Yo Soy presentó a Rubén Blades, quien emocionó al público con una interpretación cargada de energía y sabor latino. El imitador salió al escenario decidido a mostrar su esencia y dejó huella con su voz y estilo.

El jurado no dudó en dar sus apreciaciones. Carlos Alcántara dijo: “Nosotros tenemos la intención de hacer que los participantes crezcan, por momentos tienes un timbre muy parecido. Cuando cantas y tocas las maracas a la vez, había algo que no cuadra”. Jely Reátegui resaltó: “Pudiste ser más preciso con las maracas, esta presentación me ha gustado más que la anterior”. Finalmente, Ricardo Morán comentó: “El timbre ha mejorado, ahí y en el final estuvimos bien, pero en los soneos nos fuimos para cualquier lado”.

¿Podrá Rubén Blades superar la Noche de Eliminación y seguir avanzando en la competencia? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 para descubrirlo.

