En Yo Soy, el imitador de Rubén Blades interpretó “Yo puedo vivir del amor” en la tercera ronda, presentándose sin sombrero ni lentes para mostrar un estilo distinto. “Estoy más tranquilo para esta presentación”, comentó antes de subir al escenario.

Las críticas no tardaron en llegar. Carlos Alcántara señaló: “Es la primera vez que siento que haces tuya la canción, buena actitud, yo no estoy de acuerdo con ese look”.

A su turno, Jely Reátegui destacó: “Disfrutaste y hubo riesgo, bien por salir sin lentes y gorra, pero creo que le has quitado peso escénico y eso nos aleja del personaje”.

Finalmente, Ricardo Morán fue más tajante: “En el soneo te sentí vivo y tuviste un timbre cercano, ahí se acaba lo bueno. Es la presentación en la que menos he visto a Rubén Blades”.

¿Podrá Rubén Blades recuperar la fuerza de sus primeras galas? No te pierdas lo que se viene en Yo Soy.

