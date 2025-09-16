En la más reciente gala de Yo Soy, Miguel Sánchez debutó imitando a Rubén Blades e interpretó el clásico “Decisiones”, logrando que el público se levantara de sus asientos y bailara al ritmo de la salsa. “Estoy un poco nervioso pero vamos para adelante”, confesó antes de su presentación, que fue ovacionada por los asistentes.

Tras su actuación, las críticas no se hicieron esperar. Carlos Alcántara le dijo: “El timbre no ha mejorado, te adelantaste muchas veces a la pista y te he sentido agitado”. Por su parte, Jely Reátegui señaló: “La imitación ha sido inconsistente, regresaba y se iba”. Finalmente, Ricardo Morán remató: “Rubén Blades es un narrador de historias en el escenario, te he visto dudoso y has fallado en los graves”.

¿Logrará Miguel mejorar en las próximas galas y conquistar al jurado con su imitación? No te pierdas todo lo que ocurre en Yo Soy.

