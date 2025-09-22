En Yo Soy los conciertos están cada vez más exigentes para los participantes, lo que obliga al jurado a evaluar hasta el mínimo detalle de cada presentación. En esta noche de eliminación, Miguel Sánchez, imitador de Rubén Blades, apostó por “Plástico”, un clásico que busca mantenerlo en la competencia.

Durante su interpretación, el público lo acompañó con aplausos mientras se esforzaba por transmitir la esencia del salsero panameño. Al concluir, Jely Reátegui comentó: “Me ha faltado sabor, pero felicitaciones por tu presentación”.

Carlos Alcántara, por su parte, señaló: “Tienes el timbre de Rubén Blades, pero creo que el problema para ti es que es complicado cantar salsa con pista porque siento que ahí te acomodarías mejor”.

Ricardo Morán, finalmente, añadió: “Hay mejoras, pero aún falta, necesito más brillo en la voz. Rubén Blades parece que está parado, pero te está contando una historia”.

¿Podrá Rubén Blades mantenerse en carrera y dar un giro en su próxima presentación? No te pierdas las siguientes galas de Yo Soy Conciertos 2025.

