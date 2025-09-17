Yo Soy arrancó sus conciertos en vivo y, en esta primera noche de eliminación, el imitador de Rubén Blades, Miguel Sánchez, decidió arriesgarse con la icónica canción “Pedro Navaja”, buscando convencer al jurado y asegurar su permanencia en competencia.

El jurado se mostró satisfecho con su interpretación. Carlos Alcántara destacó: “Mismo notas la diferencia entre tu primera presentación y esta, contaste la historia y eso es importantísimo. Te felicito, hoy solo tengo elogios para ti”. Mientras tanto, Jely Reátegui añadió: “Bien con la narrativa, esta ha sido tu mejor presentación”, resaltando su evolución en el escenario.

¿Logrará Miguel Sánchez continuar en competencia tras esta arriesgada presentación? No te pierdas los próximos conciertos de Yo Soy.

