Yo Soy Conciertos 2025 vivió la que muchos consideran la noche más complicada de la temporada. Entre nervios y sorpresas, Ricardo Morán decidió usar el comodín que tenía reservado, un recurso que solo podía aplicar una vez durante toda la competencia. El elegido fue Pedro Infante, quien se convirtió automáticamente en “intocable” y primer salvado de la gala. La noticia generó gritos y aplausos del público, mientras el propio participante no podía ocultar las lágrimas de incredulidad.

El primer eliminado de la noche llegó con la decisión de Jely Reátegui, quien apuntó en la pizarra el nombre de Camilo Sesto. El imitador se despidió ovacionado y con el abrazo de sus compañeros. Luego, fue Carlos Alcántara quien tomó la palabra y señaló a Rubén Blades como el segundo eliminado definitivo. Los tres jurados se pusieron de pie para aplaudir la entrega del participante.

Finalmente, la tensión se elevó cuando Ricardo Morán demoró más de dos minutos en anunciar al último eliminado de la noche. Con gran suspenso, eligió a Iván Cruz, dejando a Paul McCartney, Emanuel Noir y Daddy Yankee como los otros salvados de la jornada.

¿Seguirán las sorpresas en las próximas galas de eliminación? No te pierdas lo que viene en Yo Soy Conciertos 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!