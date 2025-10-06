En la semana decisiva de Yo Soy, el imitador de Raphael, participante en competencia, compartió el escenario con el fantástico Tony Cam, imitador de Sandro, una de las figuras más recordadas de temporadas anteriores, para interpretar el clásico “Como yo te amo”.

Tras un largo camino para estar entre los ocho mejores de la temporada e intentando pulir jornada a jornada todos los comentarios de los jurados, Josué Rivaldo, imitador del Divo de Linares, está listo para afrontar lo que es hasta el momento, la gala más importante de la temporada.

Desde el inicio, ambos artistas lograron una conexión poderosa con el público. Raphael deslumbró con su característico dramatismo y presencia escénica, mientras que Sandro reforzó la interpretación con su estilo apasionado, creando un momento único sobre el escenario.

Carlos Alcántara destacó: “Has tenido una prueba de fuego, tu profesionalismo ha logrado estar a la altura, has luchado como la hubiera luchado Raphael.” Jely Reátegui agregó: “Han hecho lo que se les ha dado la gana y eso es delicioso de ver. Solo un detallito: no le temas a los momentos de vació.”

Por su parte, Ricardo Morán señaló: “Amé. Lo empujaste a Josue, Josue voló y diste un paso al costado, le has permitido ser más orgánico. La gestualidad que has hecho fue muy orgánica (…) ha sido una gran presentación de los 2”

¿Logrará Raphael mantenerse firme rumbo a la gran final? No te pierdas Yo Soy y sigue de cerca cada presentación de esta semana decisiva.

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña "PARTICIPA" para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón "PARTICIPAR", busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar?

