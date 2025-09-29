Durante la parte final del programa, los jurados tuvieron que tomar decisiones complicadas, ya que la mitad de los competidores de hoy caería en la temida Noche de Eliminación.

El primero en hablar fue Ricardo Morán, quien sorprendió al sentenciar a Emilia. Por su parte, Carlos Alcántara decidió salvar a Raphael, mientras que Jely Reátegui sentenció a Gilda, una de las favoritas del público.

El rock también tuvo su momento de tensión cuando Jim Morrison fue salvado por Ricardo Morán, mientras que el propio Alcántara envió a Emanuel Noir a la zona de riesgo. A su vez, Jely Reátegui le dio un respiro a Pedro Infante al otorgarle la salvación de la noche.

Finalmente, Morán completó la ronda al salvar a Feid, lo que dejó a 2 Unlimited en la temida noche de eliminación junto a Emilia y Emanuel Noir y Gilda.

¿Quiénes lograrán mantenerse en competencia y quién dirá adiós al escenario? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y vive cada decisión del jurado.

