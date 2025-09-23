En Yo Soy, Jely Reátegui salvó a Raphael, mientras que Ricardo Morán optó por darle otra oportunidad a Nicky Jam. Por su parte, Carlos Alcántara fue contundente al decir: “No es Pedro Infante”, dejando al imitador del ídolo mexicano en sentencia.

En otra de las votaciones, Jely Reátegui se inclinó por salvar a Christian Yaipén, y Ricardo Morán decidió mantener en competencia a Emilia, enviando directamente a sentencia al imitador de Iván Cruz.

¿Podrán Pedro Infante e Iván Cruz mantenerse en el programa tras esta difícil sentencia? No te pierdas las próximas galas de Yo Soy.

