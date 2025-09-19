En Yo Soy, los conciertos están cada vez más intensos, pues los participantes dejan todo en el escenario para convencer al público y al jurado. En esta ocasión, Josué Rivaldo, imitador de Raphael, interpretó con gran sentimiento “Cuando tú no estás”, logrando una de las presentaciones más emotivas de la gala.

La fuerza de su show conmovió al público y a los jueces. Tras escuchar el veredicto de Carlos Alcántara, quien le dijo: “Estoy conmovido, felicitaciones, realmente entendiste”, el concursante no pudo contener las lágrimas. El momento fue aún más emotivo porque el actor, que días atrás había sido muy crítico con él, ahora le daba su total aprobación.

Entre aplausos, Franco Cabrera, conductor del programa, agradeció la entrega del participante y lo abrazó mientras el público lo ovacionaba de pie, dejando claro que su presentación no pasó desapercibida.

¿Será suficiente esta emotiva actuación para que Raphael continúe en competencia? Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy.

