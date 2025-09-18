En la primera gala de eliminación de Yo Soy, Josué Rivaldo llegó al escenario caracterizado como Raphael, uno de los favoritos de esta temporada, pero que sorprendió al caer en esta ronda. Para seguir en carrera, el participante interpretó el tema “Estar Enamorado”, buscando demostrar que aún tiene mucho más para dar.

Tras su presentación, Jely Reátegui le comentó: “Felicitaciones por tu presentación, nos hiciste gozar contigo. Ten cuidado con la sobreactuación, debes contener eso para que puedas entender la letra de forma sutil”. Por su parte, Carlos Alcántara señaló: “Si yo cierro los ojos, escucho a Raphael y creo que es muy exagerado el histrionismo, parece que he visto una parodia”.

¿Podrá Josué Rivaldo encontrar el equilibrio y mantenerse como uno de los favoritos de la temporada? Descúbrelo en las siguientes galas de Yo Soy.

