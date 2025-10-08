En la semifinal de “Yo Soy”, Raphael volvió a robarse la atención del público y del jurado con una presentación llena de matices, dominio escénico y un personaje cada vez más sólido.

Cachín Alcántara fue el primero en destacar su crecimiento: “Increíble, Josué, felicitaciones. Es alucinante cómo creces haciendo menos, conteniéndolo más, teniendo el personaje más integrado y dejando que los gestos salgan de manera natural. Esta presentación me ha encantado”. Sin embargo, también le hizo una observación técnica: “Cada vez que vas a cambiar de movimiento hay un pequeño reacomodo en tus pies. Eso hay que limpiar porque te quita presencia”. Finalmente, bromeó con su club de fans: “Bien, porque eres la primera persona que conozco que tiene un club de fans que se llama Las Loquillas. ¡Muy buen nombre!”.

Por su parte, Jely Reátegui (presentada en el fragmento como Jelly React) le dio un consejo importante sobre la interpretación: “En muchos momentos de la canción cerraste los ojos, y Rafael tiene una conexión muy fuerte con el público a través de la mirada. No tiene nada que ver con que lo hayas hecho mal, pero en tu versión queremos ver tus ojos. Le estás cantando a una mujer llamada Laura. Tómalo en cuenta si pasas a la siguiente etapa”. También subrayó que este tipo de detalles pueden marcar la diferencia en las votaciones.

Finalmente, Ricardo Morán rememoró competencias pasadas y cerró con una observación clave: “Me hace acordar la época en que competían Los Panchos contra Kiss. Uno tiene que tener, en este tipo de presentaciones, un gran inicio y un gran final”.

¿Seguirá Raphael conquistando al jurado con su estilo único? 👀 No te pierdas las próximas galas de “Yo Soy” para descubrirlo.

