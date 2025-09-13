En la primera gala de conciertos de Yo Soy 2025, Josué Rivaldo salió al escenario para interpretar el clásico “Yo Soy Aquel” de Raphael. Con gran entrega y una voz potente, el participante buscó convencer al jurado con su primera presentación en esta nueva etapa.

Carlos Alcántara fue claro: “Estoy muy feliz por ti, Josué, pero debo ser riguroso contigo porque creo que puedes crecer mucho más. Me faltó más actitud de Raphael, debes dominar tu energía”.

Por su parte, Jely Reátegui comentó: “Me ha gustado tu presentación, ha habido un buen trabajo al suavizar el timbre, pero hay que trabajar en la delicadeza”.

Finalmente, Ricardo Morán se mostró crítico: “Estoy de acuerdo con Cachín, te he visto tenso y tu debilidad está en la parte suave. Tienes que parecerte en todo momento, no debes tener la sensación de dudar”.

¿Será capaz Josué Rivaldo de superar estas observaciones y seguir avanzando en los conciertos? No te pierdas todo lo que pasa en Yo Soy 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!