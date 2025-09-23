En la más reciente gala de Yo Soy, Raphael se presentó con su emblemático tema “Mi gran noche”. Con la elegancia y el garbo que lo caracterizan, el concursante mostró seguridad y determinación para dejar atrás los nervios y seguir firme en la competencia.

Tras su actuación, los jurados le brindaron comentarios destacados. Christian Yaipén lo felicitó: “Eres un tremendo cantante y tienes una voz maravillosa”, y añadió: “El último coro fue mejor que los dos primeros”.

Jely Reátegui resaltó: “Eres una persona muy talentosa, hay que encontrar la naturalidad dentro del histrionismo de Raphael”. Por su parte, Carlos Alcántara señaló: “Bien la caracterización, buen timbre, confía en ti porque tu talento te llevará lejos”. Finalmente, Ricardo Morán opinó: “El timbre se pierde en las partes suaves, pero en las partes fuertes está bien”.

¿Será esta la consolidación de Raphael como uno de los favoritos en Yo Soy Conciertos 2025? No te pierdas la próxima gala.

