La cuarta ronda de eliminación de Yo Soy Conciertos 2025 cerró con broche de oro gracias a Raphael, quien demostró nuevamente por qué es uno de los imitadores más potentes de la temporada. Su interpretación estuvo cargada de gestos dramáticos, fuerza vocal y esa elegancia que caracterizan al divo español.

El jurado lo elogió ampliamente. Jely Reátegui señaló: “Bien con los gestos, pero el acento español lo tienes que mejorar urgente, revisa eso porque es lo único que me ha sacado de la presentación”. Carlos Alcántara añadió: “Cantar esta canción me generaba muchas dudas porque era un gran riesgo, pero yo te puedo decir que hoy te consagraste como Raphael”.

Mientras que Ricardo Morán, último jurado en comentar la presentación, dijo: “Hoy todos han crecido; sin embargo, tenemos que sentenciar a la mitad. Tienes cosas por elogiar, pero ese acento lo tienes que arreglar. Hay que modular, pero ha sido una buena presentación”.

¿Se mantendrá Raphael como uno de los grandes favoritos de la competencia? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.

