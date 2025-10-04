En “Yo Soy”, Raphael subió al escenario con la canción “Ave María”, logrando una de las presentaciones más emotivas de la noche. El público, profundamente conmovido por su interpretación, lo acompañó entre gritos, aplausos, sonrisas y hasta lágrimas, despidiéndolo con una ovación de pie.

Los jurados destacaron la valentía y entrega del participante. Jely Reátegui señaló su coraje al lanzarse con un tema tan complejo, admirando cómo entregó el corazón a través de la interpretación: “me hiciste sentir muchas cosas”, le dijo. Por su parte, Cachín Alcántara confesó que siempre se emociona al verlo, aunque le recomendó añadir más gestos característicos del cantante original: “hubiera querido verlos más veces”. Finalmente, Ricardo Morán admiró el manejo que tuvo sobre sus emociones y sentimientos, y tras pequeñas observaciones técnicas, lo felicitó por su gran trabajo en el escenario.

¿Seguirá Raphael conmoviendo con cada presentación? ¿Podrá mantenerse como uno de los imitadores más potentes de la temporada? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy”.

