En la semana decisiva de Yo Soy, el imitador de Pedro Infante, participante en competencia, compartió el escenario con el imitador de Vicente Fernández, una de las voces más emblemáticas de las primeras temporadas del programa, para interpretar “Cucurrucucú Paloma”.

Ambos artistas lograron una presentación cargada de sentimiento y potencia vocal. Pedro Infante mostró su característico estilo impecable, mientras que Vicente Fernández reforzó la emoción de la interpretación con su voz imponente. Juntos, transportaron al público a una auténtica noche de serenata mexicana.

Carlos Alcántara no dudó en aplaudir de pie: “Me ha encantado. Me han hecho regresar a esa parte importante de mi vida. Me han hecho ser espectador y olvidar que era jurado.” Jely Reátegui destacó: “Muy bonito, que gran regalo. Mucha generosidad, mucho compañerismo, tratando que el otro brille en todo momento, me ha encantado.”

Por su parte, Ricardo Morán resaltó el nivel de la presentación: “Es una canción muy difícil y lo han hecho excelente. Lo han hecho como lo harían los originales, excelente presentación.”

¿Seguirá Pedro Infante conquistando al jurado y al público rumbo a la gran final? No te pierdas Yo Soy y vive cada presentación decisiva.

