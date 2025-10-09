El escenario de Yo Soy se llenó de romanticismo con la presentación de Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, quien sorprendió al público interpretando el clásico “Bésame mucho” en dos idiomas: inglés y español. Su puesta en escena, acompañada por bailarinas y una atmósfera cinematográfica, dejó sin palabras al jurado y al público del estudio.

Tras los aplausos, Cachín Alcántara fue el primero en tomar la palabra: “Quisiera hacer un pequeño homenaje a las bailarinas que han demostrado su formación en música y en danza contemporánea en esta performance. Un aplauso para ellas, espectacula. Jesús, eres demasiado valiente por arriesgarte con esta canción y en inglés. Felicitaciones, me sorprendes en varios idiomas, muy bonita interpretación”, destacó el actor y jurado.

Por su parte, Jelly Reátegui elogió la capacidad del participante para seguir mostrando nuevas facetas del ídolo mexicano: “Jesús querido, felicitaciones. Me encanta que siempre nos des matices diferentes de Pedro Infante, que yo siempre te celebro y donde siempre terminas dando una presentación impecable. Gracias por eso, me encantó”, señaló la actriz.

Finalmente, Ricardo Morán aportó su característico humor al comentar el desempeño de Zavaleta: “Estoy todavía ahí, se ha quedado en mi cabeza la idea esta de sorprenderme en varios idiomas. En inglés, en español… habría que empezar a buscar todas las diferentes formas en las cuales uno se puede expresar. Efectivamente, Pedro Infante nos ha sorprendido en inglés y español, y el inglés de Pedro Infante tampoco era el de Winston Churchill, era un inglés mexicano medio mascado. Pero bien cantado, bien interpretado. Ha habido un momento en que parecía James Bond, con todas las chicas alrededor. Te felicito, excelente trabajo”, concluyó entre risas.

La interpretación de Zavaleta se robó una vez más el corazón del público y lo mantuvo como uno de los favoritos del programa. ¿Con qué idioma o sorpresa llegará Pedro Infante en su próxima gala? No te pierdas los próximos shows de Yo Soy.

