Yo Soy Conciertos 2025: Pedro Infante SORPRENDE con una imitación INESPERADA, ¿los jurados lo aplaudieron?
El ídolo mexicano regresó al escenario con emoción tras haber sido salvado en la gala anterior.
Uno de los momentos más emotivos de la cuarta ronda de Yo Soy Conciertos 2025 fue el regreso de Pedro Infante, quien volvió a cantar luego de haber sido sorprendentemente salvado por Ricardo Morán con el comodín, lo que lo convirtió en intocable en la gala pasada. El participante, visiblemente emocionado, buscó demostrar que valía la pena esa segunda oportunidad.
El jurado lo evaluó con atención. Carlos Alcántara comentó: “Es un placer verte en cada presentación, tienes un gran talento como actor”. Jely Reátegui resaltó: “Me gusta que te arriesgues y nos muestres a más versiones de Pedro Infante, te divertiste mucho, estoy muy contenta”.
Finalmente, Ricardo Morán, un poco más cauto, mencionó: “Al inicio entraste mal, pero cuando comenzaste a cantar, se solucionó. Tienes que ver con qué faceta del cantante te vas a quedar, estás muy bien y creciendo en la competencia”.
¿Conseguirá Pedro Infante mantener vivo el legado de la música mexicana en esta competencia? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.
