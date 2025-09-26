En una gala llena de emociones, Yo Soy presentó a Pedro Infante, quien llegó al escenario para interpretar uno de los temas más recordados del ídolo mexicano. Su actuación estuvo marcada por la pasión y el carisma que caracterizaron al original.

El jurado reconoció su entrega. Carlos Alcántara comentó emocionado: “¡De qué estás hecho, hermano! Entraste a sentencia por primera vez y no solo te subes al escenario a cantar sino también actuas como borracho y lo hiciste de “tapudrema””. Jely Reátegui señaló: “Lo hiciste muy bien, pero ten cuidado al actuar, muy bien, me ha gustado y también la interpretación, te felicito por el riesgo, lo he disfrutado muchísmo”. Finalmente, Ricardo Morán expresó: “Tengo que decir que sorprendentemente tu actuación ha estado bien, bien cantado y bonito. Hoy hubo magia y yo me lo creí”.

¿Será suficiente para que Pedro Infante siga en carrera tras esta Noche de Eliminación? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y vive cada momento.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!