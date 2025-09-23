El programa Yo Soy vivió una noche cargada de emociones con la presentación de Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante. En la previa, el concursante contó que es entrenador personal, pintor y artista plástico, mostrando así su versatilidad fuera del escenario.

Con sobriedad y elegancia, interpretó el tema “Cucurrucucú Paloma” y conmovió al público. Tras su actuación, el jurado le brindó sus apreciaciones. Jely Reátegui le aconsejó: “Cuidado con la dicción, no le tengas miedo a profundizar con la seducción, hay que limpiar los desplazamientos”.

Por su parte, Christian Yaipén comentó: “Hay que trabajar el falsete, se nota que disfrutas, pero en esa parte te siento nervioso” y añadió: “Felicidades, me encantó tu presentación”. Finalmente, Carlos Alcántara observó: “Hoy te vi vulnerable, te sentí un poco preocupado”.

¿Logrará Jesús Zavaleta seguir creciendo en el escenario y conquistar al jurado en Yo Soy Conciertos 2025? No te pierdas lo que viene en la competencia.

