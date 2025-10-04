En “Yo Soy”, Pedro Infante volvió al escenario con la canción “Angelitos negros”, acompañado de su cautivadora presencia, su voz hipnotizante y el detalle especial de tocar el piano en vivo, lo que generó una conexión inmediata con el público que lo aplaudió de pie.

Jely Reátegui le agradeció por mostrar diferentes facetas del ídolo mexicano en sus presentaciones, mientras que Cachín Alcántara confesó: “salió mi lado nostálgico contigo”. Por su parte, Ricardo Morán destacó el realismo de su imitación: “realmente es un viaje en el tiempo el verte, eres igualito a Pedro Infante”.

¿Seguirá sorprendiendo con nuevas facetas de su personaje? ¿Se convertirá en uno de los imitadores más sólidos de la temporada? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy”.

