La quinta ronda de Yo Soy cerró con la imitación de Pedro Infante, en la voz de Jesús Zavaleta, quien interpretó “Deja que salga la luna” en el “Reto del Espejo”. El público acompañó con palmas y emoción durante toda la presentación.

Ricardo Morán señaló: “Muy buena presentación, pero, sobre todo, interesante. Muy bien por correr riesgos y cantar todos los falsetes del original, eso merece respeto”. Carlos Alcántara agregó: “Trabaja un poco más en la voz media porque tú y él tienen edades distintas, eso es lo único porque tu imitación es casi perfecta”. Finalmente, Jely Reátegui remarcó: “Eres muy bueno y talentoso, nos mostraste otra faceta de Pedro Infante, me ha encantado”.

¿Podrá Pedro Infante seguir avanzando tras superar esta difícil prueba? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!