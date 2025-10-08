En la gala de Yo Soy, Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, subió al escenario para interpretar “Carta a Eufemia”, una versión que mezcló el porte tradicional del ídolo mexicano con recursos actorales que sorprendieron a la audiencia. Desde los primeros compases se percibió un riesgo en la lectura, y aunque arrancó con cierta inseguridad en los tiempos, supo retomar el control y cerrar con solvencia.

Jely Reátegui valoró su capacidad de reinventarse: “Jesús querido, felicitaciones una vez más. Cada presentación tuya es un regalo para todos aquí… te pusiste nervioso al inicio porque te fuiste de los tiempos, pero supiste luego tomar el toro por las astas y continuar; me ha encantado”, dijo, y recomendó que sumar clases de actuación potenciaría aún más sus presentaciones.

Carlos Alcántara celebró su soltura y conexión con el público: “Una tras otra nos sorprendes y entretienes al público… Buen cierre del programa de hoy. Felicitaciones”, señaló, destacando la naturalidad y la magia escénica que Jesús proyecta gala a gala.

Ricardo Morán hizo hincapié en la mejora técnica y en la capacidad de corrección en vivo: “Apareció rápidamente la herramienta, corregiste, volviste a entrar al tiempo, y remataste el resto de la canción impecable, presente, generoso”, apuntó, reconociendo el empeño del imitador por pulir detalles y conectar con la audiencia.

