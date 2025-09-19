En Yo Soy, la segunda ronda de conciertos nos dejó un instante inesperado gracias a Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, quien llegó al escenario con el clásico “Amorcito corazón”. El artista, uno de los favoritos del público y del jurado, impactó a todos con su caracterización y hasta incluyó un silbido que sorprendió a Ricardo Morán y Carlos Alcántara.

El momento más comentado ocurrió cuando, en plena interpretación, el cantante decidió interactuar directamente con Diana Sánchez, quien no pudo ocultar una sonrisa ante el coqueto gesto. La escena fue celebrada por el público, que disfrutó de la complicidad entre ambos.

Tras su presentación, los jurados destacaron su evolución, el carisma y la habilidad de transmitir sensualidad en escena. También le sugirieron perfeccionar detalles técnicos como la voz hablada y el manejo del sombrero, además de estudiar con más profundidad las películas de Pedro Infante para enriquecer su interpretación.

¿Seguirá sorprendiendo con su estilo encantador y avanzando en la competencia? No te pierdas todo lo que ocurre en Yo Soy.

