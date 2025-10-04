En “Yo Soy”, Paul McCartney cautivó con la interpretación de “Yesterday”, sentado en el escenario y acompañado únicamente de su guitarra. Su puesta en escena conmovió al público, que lo acompañó con una atmósfera de silencio y emoción.

Jely Reátegui destacó que “es una canción muy conocida por los fans y para hacerla debía interiorizar más la voz”. Por su parte, Cachín Alcántara lo felicitó con una pregunta que arrancó sonrisas: “¿Cuál es tu secreto y tu magia? Sentarse y cantar en este escenario es ver magia”. En cambio, Ricardo Morán fue más crítico: “me sacas de quicio, empezaste sin parecerte en el timbre, lo fuiste adoptando a mitad y cuando ya tenías la imitación en su totalidad, se terminó la canción”.

¿Podrá perfeccionar su imitación para seguir avanzando en la competencia? ¿Será capaz de conquistar al jurado con sus próximas presentaciones? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy”.

