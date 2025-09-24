Yo Soy Conciertos 2025: Paul McCartney sorprende con su presentación, ¿qué dijeron los jurados?
El imitador recibió comentarios positivos y hasta confesó que ya tiene club de fans en TikTok.
En Yo Soy, el imitador de Paul McCartney, Sandro Campos, contó que ya tiene su propio club de fans en TikTok llamado “Sandro Campos Club de Fans”. Esa motivación lo acompañó al interpretar “Silly love songs”, logrando sacar una sonrisa a Ricardo Morán desde el inicio de su presentación.
El jurado no dudó en aplaudir su performance. Carlos Alcántara destacó: “Me saco el sombrero con tu presentación, solo tengo palabras de agradecimiento”.
Por su parte, Jely Reátegui comentó: “Felicitaciones por tu presentación y por aceptar el riesgo al mandarte con todo. Esta caracterización te acerca más, el timbre está bien, hay que mejorar el inglés”.
Finalmente, Ricardo Morán agregó: “Te agradezco por haber traído esta canción al escenario, hay que revisar el timbre porque la presentación ha sido dispareja”.
¿Será Paul McCartney uno de los grandes candidatos de la temporada? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.
