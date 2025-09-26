En una gala decisiva, Yo Soy presentó a Paul McCartney, quien se ganó la ovación del público con una interpretación que transportó a todos a la época dorada de los Beatles. Su voz y carisma en el escenario lograron emocionar desde el primer acorde.

El jurado destacó los avances del imitador. Carlos Alcántara señaló: “Tienes una cualidad muy importante: conoces al personaje y tomas buenas decisiones al cantar, me convenciste”. Jely Reátegui comentó: “Es un tema difícil y aplaudo tus riesgos, hubo alguna desafinación pero la actuación, la caracterización y la interiorización del personaje ha estado bien, me ha gustado mucho en ese sentido”. Finalmente, Ricardo Morán fue más crítico: “Recalquemos que no estuviste afinado y si bien no fue toda la canción, estuvo consistentemente. Hay que corregir lo técnico”.

¿Será suficiente esta interpretación para que Paul McCartney supere la Noche de Eliminación y siga en carrera? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 para conocer el desenlace.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!