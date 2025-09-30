En Yo Soy, la cuarta ronda de eliminación tuvo uno de los momentos más emotivos de la temporada. Sandro Campos, imitador de Paul McCartney, interpretó “Hey Jude” y logró que el público se uniera en un coro inolvidable durante los últimos minutos de la canción.

Luego de su interpretación, Carlos Alcántara fue el primero en comentar: “Es un maravilloso momento de la televisión peruana. Has logrado conectar con todos, fue un momento mágico. Es increíble la unión de los participantes que están despidiendo a Paul McCartney porque hoy se va”, dijo riendo. Además, añadió que el participante escogió una buena canción y que tenía muchos recursos en el escenario para hacerse querer por el público.

Por su parte, Jely Reátegui destacó: Me he emocionado, tienes mucha fuerza y energía. Suaviza más el timbre para acercarte al artista, ha sido un encanto verte”.

Finalmente, Ricardo Morán sentenció: “Tienes el timbre muy parecido y eso ayuda a tapar algunas imperfecciones de la parte vocal”.

¿Será Paul McCartney uno de los favoritos que logre llegar hasta las instancias finales? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y sigue viviendo cada presentación.

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!