En Yo Soy, Sandro Campos, imitador de Paul McCartney, debutó en la fase de conciertos en vivo con la interpretación del clásico “Can’t Buy Me Love”. Su presentación hizo viajar al público en el tiempo y recordar la magia tanto del solista como de The Beatles.

El show fue tan vibrante que hasta el conductor Franco Cabrera no dudó en felicitarlo por el espectáculo. Los jueces también le dieron sus impresiones: Jely Reátegui comentó: “Gracias por la presentación, voy a felicitarte porque a nivel actoral mejoraste la energía. Tuviste buenos desplazamientos y ha salido de manera natural”.

Carlos Alcántara expresó con entusiasmo: “Esta canción se lanzó cuando yo nací, pero gracias por hacerme volver a nacer, gracias por traer a Paul al escenario”. Finalmente, Ricardo Morán destacó: “Estoy contento, es una buena presentación, a Paul le gusta cantar y hoy has estado feliz. Busca referencias y hay que mejorar el inglés”.

Además, como dato curioso, el participante llegó acompañado de un imitador de John que no logró pasar el casting, pero que finalmente encontró la forma de presentarse en los conciertos en vivo.

