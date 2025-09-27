En “Yo Soy”, Paul McCartney volvió a pisar el escenario con la interpretación de “Band On The Run”, transportando al público a la energía inconfundible de los Beatles. Su puesta en escena fue recibida con entusiasmo, pero también con observaciones del jurado.

Cachín destacó que el imitador conoce muy bien al personaje, aunque advirtió que empezó a perder el timbre y a mostrar desafinaciones, describiendo la presentación como visualmente muy bonita, pero irregular.

Jely Reátegui coincidió en lo vocal, aunque halagó su versatilidad, pues supo adaptarse a las distintas etapas de la vida de McCartney, desde su juventud hasta su adultez. Sin embargo, recalcó que aún debía perfeccionar la parte vocal. Finalmente, Ricardo Morán señaló que este problema ya se había visto en galas anteriores, ya que la imitación se iba y volvía junto con el acento, por lo que le pidió seguir trabajando en ello.

¿Podrá Paul McCartney superar estas dificultades vocales para consolidarse en la competencia? No te pierdas las próximas galas de “Yo Soy”.

