En una nueva gala de Yo Soy, la tensión se apoderó del escenario con la definición de los artistas sentenciados. Durante la ronda, Carlos Alcántara afirmó: “Sí es José José”, confirmando la calidad del imitador.

Por su parte, Jely Reátegui no dudó en señalar: “Sí es Denisse Guerrero de Belanova”. Sin embargo, la sorpresa llegó con la decisión de Ricardo Morán, quien sentenció al imitador de Paul McCartney: “Paul McCartney es sentenciado”, anunció.

Las salvaciones también estuvieron cargadas de emoción. Carlos Alcántara eligió mantener en competencia a Makuko Gallardo, mientras que Jely Reátegui decidió salvar a Feid, mandando en su lugar a Rubén Blades a la temida sentencia.

¿Podrá Paul McCartney salir de la sentencia en la siguiente gala o será el final de su camino? ¡No te pierdas lo que viene en Yo Soy!

