Tras una gala intensa de “Yo Soy”, la competencia dio un giro inesperado cuando los imitadores de Billie Eilish, Alejandra Guzmán, Karol G y Los Auténticos Decadentes fueron anunciados como sentenciados al cierre de la noche. La tensión se hizo sentir entre los participantes, quienes escuchaban atentamente los resultados mientras el público demostraba su sorpresa.

Por otro lado, los imitadores de Jorge Gonzáles, Josimar y Green Day celebraron al pasar directamente a la semana final, consolidando su posición en esta recta decisiva. La expectativa crece a medida que cada presentación se vuelve más exigente y los imitadores deben demostrar todo su talento para mantenerse en competencia.

Con esta mezcla de emociones, el público ya se pregunta qué ocurrirá en la siguiente gala. ¿Lograrán los sentenciados salvarse? ¿Quién avanzará a la gran final? No te pierdas todo lo que viene en “Yo Soy”, porque lo mejor aún está por suceder.

