En Yo Soy, los conciertos de la segunda ronda ya están más intensos que nunca, y Nicky Jam abrió la gala con toda la energía de su presentación. Llegó de clasificar directamente a esta etapa de la competencia y no dudó en demostrar todo su talento y carisma frente al jurado y el público.

Tras su actuación, los comentarios del jurado fueron: Jely Reátegui lo felicitó por sus mejoras y por su presentación, señalando que ahora notó cómo el participante disfrutó de su presentación sin embargo, que no descuide los otros aspectos igual de importantes por priorizar las nuevas mejoras. Carlos Alcántara declaró que es uno de los imitadores que con cada presentación, va creciendo más y más, felicitándolo y sin darle una mayor crítica. Ricardo Morán le pidió que no perdiera sus mejoras y que debía mejorar el aire y la pronunciación, comentando que al final, el participante “no fue preciso con sus notas”.

El público espera ver si Nicky Jam logra mantenerse en la competencia y avanzar a la siguiente gala. ¿Conseguirá convencer al jurado y seguir brillando en Yo Soy?

