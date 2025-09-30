En una noche decisiva, Yo Soy presentó a Bryan JC como Nicky Jam, quien sorprendió al público con “Travesuras”. El imitador mostró toda la fuerza del género urbano con su puesta en escena y la energía del pionero del reguetón.

El jurado coincidió en que la presentación estuvo llena de flow. Carlos Alcántara comentó: “Necesitabas estar al borde del abismo y hoy tuviste una de tus mejores presentaciones”. Jely Reátegui señaló: “Debes relajar el cuerpo, extrañaba verte sonreir y hoy nos diste show”.

Finalmente, Ricardo Morán remarcó: “No descuides el acento, creo que eres el primero de esta Noche de Eliminación que ha salido con ganas de quedarse en la competencia, el timbre está muy parecido”.

¿Conseguirá Nicky Jam permanecer en la competencia y salvarse de la eliminación? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y vive cada presentación.

