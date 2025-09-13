En Yo Soy, la etapa de conciertos comenzó con fuerza gracias a Bryan JC, imitador de Nicky Jam, quien inauguró la gala interpretando el éxito “Yo no soy tu marido”. Su presentación encendió al público y logró que todos se levantaran a bailar.

El jurado no tardó en reaccionar. Jely Reátegui comentó: “Buen flow, te felicito, te sugiero que suavices tu expresión para que se vea que lo estás disfrutando”. Mientras que Carlos Alcántara añadió: “Ha sido interesante ver tu evolución, la canción tiene que ser tuya, la pista no puede comerte”.

¿Podrá Bryan JC seguir sorprendiendo en las próximas galas y consolidarse como uno de los favoritos? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

