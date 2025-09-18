En una nueva gala de Yo Soy, la noche de sentencia estuvo marcada por gritos, aplausos y hasta abucheos. Nicky Jam fue el primer salvado, anunciado por Cachín, mientras que Jely sorprendió al dar a conocer al primer sentenciado: Los Ilegales, lo que provocó fuertes protestas entre los asistentes.

Luego, Ricardo Morán explicó que aunque el jurado no siempre coincide en sus opiniones, los tres celebran cuando los participantes aplican las correcciones y evolucionan en el escenario. Tras esas palabras, anunció al segundo salvado de la noche: Jim Morrison. Acto seguido, Cachín reveló que el segundo sentenciado era Iván Cruz, desatando nuevamente el descontento del público.

La tensión continuó cuando Jely anunció como salvada a Denisse Guerrero, y finalmente Ricardo Morán cerró la ronda salvando a Gilda, dejando a Camilo Sesto en la temida noche de sentencia.

¿Quiénes lograrán mantenerse en competencia? ¿Qué sorpresas traerá la próxima gala? No te pierdas Yo Soy y descubre quién continuará luchando por su lugar en el escenario.

