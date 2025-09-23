El programa Yo Soy vivió una noche llena de ritmo con la presentación de Nicky Jam, imitador interpretado por Bryan JC, quien subió al escenario con el tema “Yo me voy pal party”.

Tras su show, los comentarios del jurado no se hicieron esperar. Carlos Alcántara le dijo: “Debes disfrutar con tus bailarines, he contado que te acomodaste los lentes siete veces, por el resto, me encantó tu presentación”.

El jurado invitado, Christian Yaipén, destacó: “A mí me ha dado gusto, tienes toda la actitud y el personaje está bien estudiado”. Finalmente, Ricardo Morán cerró con una observación más crítica: “No tengas miedo, lleva la canción con flow, necesitamos ver más riesgo”.

¿Será suficiente la propuesta de Bryan JC para seguir sorprendiendo en Yo Soy Conciertos 2025? No te pierdas la próxima gala.

