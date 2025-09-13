En Yo Soy, la primera noche de conciertos arrancó con mucha expectativa y el encargado de abrir el escenario fue nada menos que el imitador de Nicky Jam. Antes de su presentación, conversó con la conductora Diana Sánchez, quien destacó la importancia de tener un representante del género urbano: “Yo creo que era necesario tener un representante del reggaetón”, señaló.

Visiblemente emocionada, la conductora también advirtió al participante sobre el reto de abrir la gala: “Te he sentido un poco nervioso, eres el primero en abrir los conciertos y es una gran responsabilidad”, a lo que el imitador respondió con determinación: “Voy con todo”.

¿Será capaz de conquistar al público con su primera presentación en conciertos? Descúbrelo en Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!