En los conciertos de Yo Soy, Maricarmen Marín volvió al programa y su presencia emocionó a todos, especialmente a Ricardo Morán, con quien compartió la mesa del jurado por varias temporadas.

En esta ocasión, la cantante se sentó como parte del público para disfrutar de la nueva generación de imitadores, aunque no dudó en intervenir con un comentario hacia el imitador de Makuko Gallardo, generando sorpresa en el set.

¿Será esta la primera de varias apariciones de Maricarmen en la temporada? No te pierdas todo lo que ocurre en Yo Soy Conciertos 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!