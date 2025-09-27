En “Yo Soy”, Makuko llegó al escenario conmovido al confesar que siempre soñó con estar en el programa y que todo lo hacía por su familia. Con esa emoción interpretó la conocida canción “El Casorio”, logrando que todo el público baile al ritmo de su show, siempre acompañado de la icónica botella que caracteriza al personaje.

Cachín lo felicitó por haber encontrado al personaje y le pidió “romper el molde y la rigidez un poco”. Jely Reátegui coincidió, señalando que lo notó algo nervioso y recomendándole disfrutar más la presentación.

Finalmente, Ricardo Morán le sugirió oscurecer un poco más al personaje y observar cómo Makuko original se movía en escena. El momento más emocionante llegó cuando Ricardo le preguntó por los saludos que dio en su show, y al descubrir que no eran para sus propios hijos, sino para los del artista original, explotó de alegría, contagiando al imitador con su entusiasmo: “Eso fue clave para reencarnar al verdadero Makuko”.

¿Logrará Makuko seguir sorprendiendo con su autenticidad en cada show? No te pierdas lo que viene en “Yo Soy” y acompaña la evolución de cada presentación.

