En Yo Soy 2025, el último participante en presentarse durante la segunda noche de conciertos fue Makuko Gallardo, quien sorprendió al público y a los conductores al aparecer en el escenario con una botella que parecía ser cerveza. La primera en notarlo fue Diana Sánchez, presentadora del programa, que bromeó diciendo: “Makuko ha traído su agua de Yo Soy”.

El imitador dedicó su presentación a su esposa y a sus padres, e interpretó el tema “El Cervecero”, una de las canciones peruanas más virales de los últimos años. Durante la actuación, parte del elenco repartió al público y al jurado lo que parecía ser cerveza y canchita, generando un ambiente de fiesta en el set.

El jurado reconoció la energía del show, aunque también señalaron aspectos a mejorar. Carlos Alcántara comentó: “Te faltó terminar algunas frases, tienes que mejorar en el timbre, felicitaciones por armar la fiesta”. Jely Reátegui añadió: “El timbre ha mejorado, faltó un poquito más de dicción”. Finalmente, Ricardo Morán fue directo: “Tienes que enfocarte”.

¿Logrará Makuko mantener la fiesta y conquistar con su imitación en las próximas galas? No te pierdas todas las presentaciones en Yo Soy.

