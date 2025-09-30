En una del jornadas más complicadas de la temporada, Yo Soy presentó a Martín Díaz como Makuko Gallardo, quien interpretó “Penar Penar” en la cuarta ronda de eliminación. Su imitación recordó a uno de los cantantes más queridos de la cumbia peruana e hizo bailar a todas las personas en el set.

Luego de su presentación, Ricardo Morán expresó: “Actoralmente hay crecimiento, mejoraste, pero te falta peso, eres un hombre de 29 años haciendo el papel de alguien más grande”. Carlos Alcántara agregó: “Tuviste una buena interpretación de la canción, yo quería que explotes la potencia que tienes, pero te cuesta salir de esa energía y en los tonos bajos casi susurras”.

Jely Reátegui destacó: “He sentido que agregaste más detalles actorales, tu mirada está mucho mejor direccionada; sin embargo, te sigue faltando oscuridad en la voz”.

Deyvis Orozco, jurado invitado, dijo: “Recuerdo que mi padre compartía escenario con Makuko y creo que falta madurez vocal, vas por muy buen camino, tienes el carisma y la picardía”

