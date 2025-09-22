En los conciertos de Yo Soy, Makuko Gallardo salió al escenario con la meta clara: evitar la eliminación y mantenerse en competencia. Para ello eligió interpretar el icónico tema “Me emborracho por tu amor”, del cantante original.

Tras su actuación, Carlos Alcántara comentó: “Tú sí que sabes salir de la presión, tuviste un timbre sólido y te felicito”. A su vez, Jely Reátegui expresó: “Buena Makukín, felicitaciones, buena energía y con una corporalidad más cercana al personaje”.

¿Le alcanzará este desempeño para seguir en carrera? No te pierdas lo mejor de Yo Soy Conciertos 2025.

