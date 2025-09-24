En Yo Soy, Makuko Gallardo abrió la tercera ronda con “El chancho de mi vecina”, tema con el que puso a bailar y aplaudir al público que lo ovacionó desde el primer acorde. “Estoy muy emocionado de haber llegado hasta acá, la competencia está muy complicada pero hay que darle con todo”, dijo antes de su presentación.

El jurado también tuvo comentarios para él. Carlos Alcántara señaló: “Eres una persona inteligente, este es el tono que te veníamos pidiendo, me hubiese gustado que bailaras, pero excelente presentación”.

Por su parte, Jely Reátegui comentó: “Se te ve más señor, por momentos sentí que te apurabas un poco, la nasalidad está mejor. Eres una persona muy disciplinada, felicito tu determinación”. Finalmente, Ricardo Morán destacó: “Actoralmente hay una mejora, este es el camino, la afinación ha mejorado”.

¿Seguirá Makuko Gallardo conquistando al público con su “corazón de chancho”? No te pierdas las próximas galas de Yo Soy.

