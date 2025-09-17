En la última gala de Yo Soy, la tensión se apoderó del escenario. La noche de eliminación está siendo muy complicada para todos los artistas, y en este contexto, los imitadores de Los Ilegales salieron con todo para dar lo mejor de sí y asegurar su permanencia en la competencia.

El grupo interpretó “El Taqui Taqui” con energía y ritmo, buscando convencer al jurado y al público. Tras la presentación, llegaron las opiniones. Jely Reátegui comentó: “Felicitaciones por la entrega, tienen un gran manejo del público, pero ustedes tienen que disfrutar, mirarse y gozar juntos”.

A su vez, Ricardo Morán resaltó: “Hay mejora, veo que se esfuerzan con la sensualidad y el timbre se está pareciendo más. Debe haber estado físico y gozar entre ustedes”.

Por su parte, Carlos Alcántara fue claro: “Funcionan cuando hacen los coros, métanle ganas o las cosas se van a poner difíciles”.

¿Podrán Los Ilegales mantenerse en competencia con esta actuación? No te pierdas las próximas galas de Yo Soy para descubrirlo.

