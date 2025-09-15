En la segunda noche de conciertos de Yo Soy 2025, los imitadores de Los Ilegales, comandados por Micky Love, Fernando y Letzer, fueron los encargados de abrir la jornada con toda la energía de su tema Fiesta Caliente. Con coreografías y mucho ritmo lograron poner a bailar al público presente en el set.

Al terminar su presentación, los jurados no dudaron en aplaudir, aunque también señalaron puntos a mejorar. Carlos Alcántara comentó: “Se nota dónde se saben la coreografía y dónde no. Les falta escuchar como grupo y hay que integrarse más”. Por su parte, Ricardo Morán fue más directo: “Las sentencias son para crecer, ustedes han estado muy tímidos y dudando. Necesito más sensualidad y que ganen peso escénico”.

A pesar de la buena recepción inicial, los imitadores terminaron en la zona de sentencia tras una presentación que dejó ver inseguridades y falta de confianza en algunos momentos clave de la coreografía.

¿Lograrán los Ilegales sobreponerse y conquistar al jurado en la próxima gala? No te pierdas las siguientes ediciones de Yo Soy Conciertos 2025.

